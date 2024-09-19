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Миколенко восстановился после болезни

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Миколенко восстановился после болезни

Getty Images / Global Images Ukraine

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Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко восстановился после болезни, из-за которой он был заменен в матче АПЛ с "Астон Виллой" (2:3). Он пропустил игру Кубка Лиги с "Саутгемптоном" (1:1, 5:6 пен).

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Среди недоступных игроков у "Эвертона" остаются Шеймус Коулмэн, Джеймс Гарнер и Майкл Кин.

Напомним, что свой следующий свой матч команда Шона Дайча сыграет в субботу, 21 сентября против "Лестера".

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Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
Твиттер Эвертона
Опубликовал: Михаил Черныш
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