Украинский защитник " Эвертона " Виталий Миколенко восстановился после болезни, из-за которой он был заменен в матче АПЛ с "Астон Виллой" (2:3). Он пропустил игру Кубка Лиги с "Саутгемптоном" (1:1, 5:6 пен).

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Среди недоступных игроков у "Эвертона" остаются Шеймус Коулмэн, Джеймс Гарнер и Майкл Кин.

Напомним, что свой следующий свой матч команда Шона Дайча сыграет в субботу, 21 сентября против "Лестера".