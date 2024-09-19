Миколенко восстановился после болезни
Украинец доступен для главного тренера
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский защитник "
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
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Среди недоступных игроков у "Эвертона" остаются Шеймус Коулмэн, Джеймс Гарнер и Майкл Кин.
Напомним, что свой следующий свой матч команда Шона Дайча сыграет в субботу, 21 сентября против "Лестера".
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Источник:Твиттер Эвертона
Опубликовал: Михаил Черныш
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