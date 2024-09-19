Трубин выйдет в старте Бенфики на матч ЛЧ с Црвеной Звездой
Лиссабонцы на выезде сыграют с сербами
Фото: Instagram
Сегодня, 19 сентября, состоятся еще 6 матчей 1-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в одном из которых "Црвена Звезда" примет "Бенфику".
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Матч начнется в 19:45 и уже известны стартовые составы команд.
В стартовом составе лиссабонских "орлов" ожидаемо выйдет украинский голкипер Анатолий Трубин.
Напомним, что UA-Футбол проведет
???? O nosso ????????????????! #FKCZSLB • #UCL pic.twitter.com/UjxHZ9obWm— SL Benfica (@SLBenfica) September 19, 2024
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