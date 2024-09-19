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Трубин выйдет в старте Бенфики на матч ЛЧ с Црвеной Звездой

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Лиссабонцы на выезде сыграют с сербами

Трубин выйдет в старте Бенфики на матч ЛЧ с Црвеной Звездой

Фото: Instagram

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 19 сентября, состоятся еще 6 матчей 1-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в одном из которых "Црвена Звезда" примет "Бенфику".

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Матч начнется в 19:45 и уже известны стартовые составы команд.

В стартовом составе лиссабонских "орлов" ожидаемо выйдет украинский голкипер Анатолий Трубин.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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