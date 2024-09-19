"Believe". Зинченко объявил о выходе собственной автобиографии
Книга будет издана на английском языке и будет иметь 320 страниц
instagram.com/zinchenko
Защитник
"Я упорно работал над тем, чтобы рассказать историю о том, как я прошел путь от любительского футбола до выступлений за две лучшие команды современной эпохи.
Наконец это произошло. Believe выходит 24 октября", - написал Зинченко в инстаграме.
В описании экземпляра с автографом футболиста указано, что книга будет издана на английском языке и будет иметь 320 страниц.
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Приобрести автобиографию с автографом футболиста можно на сайте британской розничной сети по продаже книг Waterstones за 22 фунта стерлингов – 1205 грн.
Также электронную версию можно приобрести на сайте AMAZON за 8,8 фунта – 482 грн.
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