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"Believe". Зинченко объявил о выходе собственной автобиографии

Наши за границей
Обновлено

Книга будет издана на английском языке и будет иметь 320 страниц

"Believe". Зинченко объявил о выходе собственной автобиографии

instagram.com/zinchenko

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Защитник сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александр Зинченко анонсировал выход собственной автобиографии, которая называется Believe – "Верить".

"Я упорно работал над тем, чтобы рассказать историю о том, как я прошел путь от любительского футбола до выступлений за две лучшие команды современной эпохи.

Наконец это произошло. Believe выходит 24 октября", - написал Зинченко в инстаграме.

В описании экземпляра с автографом футболиста указано, что книга будет издана на английском языке и будет иметь 320 страниц.

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Приобрести автобиографию с автографом футболиста можно на сайте британской розничной сети по продаже книг Waterstones за 22 фунта стерлингов – 1205 грн.

Также электронную версию можно приобрести на сайте AMAZON за 8,8 фунта – 482 грн.

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Комментарии
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Long (Одесса)
19.09.2024 в 20:27
Скромняга) Такие книги пишут на пенсии. И уверен, что написали за него.
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Комментарии 2
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Long (Одесса)
19.09.2024 в 20:27
Скромняга) Такие книги пишут на пенсии. И уверен, что написали за него.
Ответить
1
1
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Просто Квашин (Харків)
19.09.2024 в 20:31
чому спілкуєшся в публічному просторі на мові окупанта ?
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1
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