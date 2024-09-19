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Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч ЛЧ с Аталантой

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Обновлено

Стартовые составы команд

Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч ЛЧ с Аталантой

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 19 сентября, состоятся еще 6 матчей 1-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в одном из которых "Аталанта" примет "Арсенал".

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко, который недавно выпустил автобиографию, вне заявки команды на матч.

Тем не менее, UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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Арсенал (Лондон) Аталанта (Бергамо) Александр Зинченко
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Комментарии
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Gican85 (Киев)
19.09.2024 в 22:20
Даже и не знаю, кто у них тупее: Зина или его жена?
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Комментарии 4
Gican85 (Киев)
19.09.2024 в 22:20
Даже и не знаю, кто у них тупее: Зина или его жена?
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.09.2024 в 21:49
ему некогда играть - автограф-сессия на автобиографии)))
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3
0
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Вarcelinius
19.09.2024 в 22:00
Потом зубы новый вставлять... короче дел невпроворот, какой там нах футбол...
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Вarcelinius
19.09.2024 в 21:28
Лошара блъ. Сиди теперь и читай свою автобиографию.
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