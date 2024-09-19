Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч ЛЧ с Аталантой
Стартовые составы команд
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 19 сентября, состоятся еще 6 матчей 1-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в одном из которых "Аталанта" примет "Арсенал".
Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.
Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко, который
Тем не менее, UA-Футбол проведет
I nostri 11 per #AtalantaArsenal ????????????— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) September 19, 2024
Our squad for the occasion ????????#UCL #GoAtalantaGo ⚫???? pic.twitter.com/CQovS2iljt
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Gican85 (Киев)
19.09.2024 в 22:20
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