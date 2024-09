Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч ЛЧ с Аталантой

Сегодня, 19 сентября, состоятся еще 6 матчей 1-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в одном из которых "Аталанта" примет "Арсенал".

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко, который недавно выпустил автобиографию, вне заявки команды на матч.

Тем не менее, UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

I nostri 11 per #AtalantaArsenal ????????????



Our squad for the occasion ????????#UCL #GoAtalantaGo ⚫???? pic.twitter.com/CQovS2iljt