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Мудрику не хотели давать 10-й номер в Челси. На решение повлияли агенты

Наши за границей
Обновлено

Это было дело принципа для украинца

Мудрику не хотели давать 10-й номер в Челси. На решение повлияли агенты

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Один из миноритарных владельцев "синих" обещал Мудрику, что когда Кристиана Пулисика продадут, Михаилу отдадут 10-й номер. Через полгода американца продали, поэтому Мудрик решил напомнить об этом, но ему отказали из-за качества игры.

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Тогда Мудрик попытался решить проблему через свое агентское окружение, ведь для него это был принципиальный момент. В итоге Михаил добился этого.

В новом сезоне АПЛ футболист дважды появлялся на поле в 4-х турах. Экс-игрок "Шахтера" в совокупности провел 63 минуты. В последний раз выходил в старте 25-го августа в матче против "Вулверхэмптона".

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Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Некр!т (Дзвонимісто)
20.09.2024 в 08:37
Шо? І там? І знову 10? А у футбол грати не пробував?
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0
0
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Комментарии 4
Некр!т (Дзвонимісто)
20.09.2024 в 08:37
Шо? І там? І знову 10? А у футбол грати не пробував?
Ответить
0
0
Kondor (Веселе)
20.09.2024 в 08:21
Ну не можуть вгамуватися писаки паразитирующі на темі Мудрика.
Ответить
0
1
storm_ua (Николаев)
20.09.2024 в 08:09
Бедные аристократы, уже не знают как избавиться от этой инстасамки. Втюхали за 100 лямов, непонятно кого.
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1
0
SSFC (Белозерье)
20.09.2024 в 07:16
Їба-а-а....яке ж воно кончине!
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1
0

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