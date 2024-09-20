Мудрику не хотели давать 10-й номер в Челси. На решение повлияли агенты
Это было дело принципа для украинца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Один из миноритарных владельцев "синих" обещал Мудрику, что когда Кристиана Пулисика продадут, Михаилу отдадут 10-й номер. Через полгода американца продали, поэтому Мудрик решил напомнить об этом, но ему отказали из-за качества игры.
Читайте такжеБеньо: Мудрик – примерно как Винисиус в Реале
Тогда Мудрик попытался решить проблему через свое агентское окружение, ведь для него это был принципиальный момент. В итоге Михаил добился этого.
В новом сезоне АПЛ футболист дважды появлялся на поле в 4-х турах. Экс-игрок "Шахтера" в совокупности провел 63 минуты. В последний раз выходил в старте 25-го августа в матче против "Вулверхэмптона".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Некр!т (Дзвонимісто)
20.09.2024 в 08:37
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Победный старт Трубина, сенсация в Монако и возвращение Миколенко. Главные новости за 19 сентября
- Таблица коэффициентов УЕФА. Неделя профита для Украины
- ЛЧ. Монако — Барселона 2:1. 80 минут в меньшинстве — слишком сложно
- Источник: на смену Де Росси в Роме придёт экс-тренер середняка Серии А
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО
- Красавица дня. Милая парагвайская дама, чей парень решил судьбу матча против Бразилии
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 4