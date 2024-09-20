Мудрику не хотели давать 10-й номер в Челси. На решение повлияли агенты

Один из миноритарных владельцев "синих" обещал Мудрику, что когда Кристиана Пулисика продадут, Михаилу отдадут 10-й номер. Через полгода американца продали, поэтому Мудрик решил напомнить об этом, но ему отказали из-за качества игры.

Тогда Мудрик попытался решить проблему через свое агентское окружение, ведь для него это был принципиальный момент. В итоге Михаил добился этого.

В новом сезоне АПЛ футболист дважды появлялся на поле в 4-х турах. Экс-игрок "Шахтера" в совокупности провел 63 минуты. В последний раз выходил в старте 25-го августа в матче против "Вулверхэмптона".