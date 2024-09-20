СМИ – об игре Цыганкова с ПСЖ: Это был не день для него, чтобы блистать своими качествами

Испанские журналисты подвели итоги матча каталонской "Жироны" с французским ПСЖ в стартовом туре Лиги чемпионов (0:1).

Mundo deportivo: "Он отдавал свое тело и душу, бегая вверх и вниз по полю, чтобы помочь. Он больше выделялся в защите, чем в атаке, это его сильная сторона”.

Aficion Deportiva: Цыганкова оценили в семь баллов из десяти.

“Как и остальные его товарищи по атаке, это был не лучший день для него, чтобы блистать своими качествами. Он упорно работал в защите и пытался понять смысл всех игровых моментов, в которых участвовал”.