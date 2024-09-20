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СМИ – об игре Цыганкова с ПСЖ: Это был не день для него, чтобы блистать своими качествами

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Авторитетные порталы оценили выступление украинского вингера

СМИ – об игре Цыганкова с ПСЖ: Это был не день для него, чтобы блистать своими качествами

Getty Images / Global Images Ukraine

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Испанские журналисты подвели итоги матча каталонской "Жироны" с французским ПСЖ в стартовом туре Лиги чемпионов (0:1).

Mundo deportivo: "Он отдавал свое тело и душу, бегая вверх и вниз по полю, чтобы помочь. Он больше выделялся в защите, чем в атаке, это его сильная сторона”.

Aficion Deportiva: Цыганкова оценили в семь баллов из десяти.
“Как и остальные его товарищи по атаке, это был не лучший день для него, чтобы блистать своими качествами. Он упорно работал в защите и пытался понять смысл всех игровых моментов, в которых участвовал”.

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Sport.es: Игру Цыганкова оценили на пятерку из десяти.

"Украинец был не слишком активен, за исключением стратегических игр, где перчатка позволяла ему отдавать мяч на подачу партнерам по команде", – пишут журналисты.

Виктор вышел в старте и был заменен на 88-й минуте, когда счет еще был 0:0.

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Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
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