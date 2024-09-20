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3 клуба АПЛ рассматривают вариант трансфера Цыганкова

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Снова интерес к Виктору из Туманного Альбиона

3 клуба АПЛ рассматривают вариант трансфера Цыганкова

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Арсенал", "Ливерпуль" и "Астон Вилла" намерены усилить состав украинским вингером. Источник утверждает, что клубы отправят скаутов для наблюдения за его игрой в ближайшие недели.

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"Арсенал" ищет долгосрочную альтернативу на фланге. "Астон Вилла" должна заполнить пустоту после отъезда Муссы Диаби в Саудовскую Аравию.

"Ливерпуль" в условиях неопределенности вокруг будущего Мохамеда Салаха, контракт которого подходит к концу и которого связывают с саудовскими клубами, ищет возможную замену египтянину. Цыганков соответствовал бы профилю широкого нападающего.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Александр Симченко
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