3 клуба АПЛ рассматривают вариант трансфера Цыганкова
Снова интерес к Виктору из Туманного Альбиона
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал", "Ливерпуль" и "Астон Вилла" намерены усилить состав украинским вингером. Источник утверждает, что клубы отправят скаутов для наблюдения за его игрой в ближайшие недели.
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"Арсенал" ищет долгосрочную альтернативу на фланге. "Астон Вилла" должна заполнить пустоту после отъезда Муссы Диаби в Саудовскую Аравию.
"Ливерпуль" в условиях неопределенности вокруг будущего Мохамеда Салаха, контракт которого подходит к концу и которого связывают с саудовскими клубами, ищет возможную замену египтянину. Цыганков соответствовал бы профилю широкого нападающего.
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