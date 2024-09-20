Довбик: Сейчас у Ромы не очень простой период

На этой неделе Артем Довбик присутствовал на вечере, организованном Ассоциацией клубов "Ромы" (Airc) и Объединением тифози "Ромы" (Utr).

Во время встречи украинский центрфорвард обратился к болельщикам итальянского клуба.

"Я рад видеть вас здесь и благодарю за поддержку. Сейчас у "Ромы" не очень простой период, но я надеюсь, что вместе мы разделим лучшие моменты", - сказал Артём.

22 сентября "Рома" сыграет первый матч под руководством нового наставника Ивана Юрича. Соперник "волков" - "Удинезе".