Довбик: Сейчас у Ромы не очень простой период
Но есть надежда
Фото: asroma.com
На этой неделе Артем Довбик присутствовал на вечере, организованном Ассоциацией клубов "Ромы" (Airc) и Объединением тифози "Ромы" (Utr).
Во время встречи украинский центрфорвард обратился к болельщикам итальянского клуба.
"Я рад видеть вас здесь и благодарю за поддержку. Сейчас у "Ромы" не очень простой период, но я надеюсь, что вместе мы разделим лучшие моменты", - сказал Артём.
22 сентября "Рома" сыграет первый матч под руководством нового наставника Ивана Юрича. Соперник "волков" - "Удинезе".
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