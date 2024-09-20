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Довбик: Сейчас у Ромы не очень простой период

Наши за границей

Но есть надежда

Довбик: Сейчас у Ромы не очень простой период

Фото: asroma.com

Новина українською

На этой неделе Артем Довбик присутствовал на вечере, организованном Ассоциацией клубов "Ромы" (Airc) и Объединением тифози "Ромы" (Utr).

Во время встречи украинский центрфорвард обратился к болельщикам итальянского клуба.

"Я рад видеть вас здесь и благодарю за поддержку. Сейчас у "Ромы" не очень простой период, но я надеюсь, что вместе мы разделим лучшие моменты", - сказал Артём.

22 сентября "Рома" сыграет первый матч под руководством нового наставника Ивана Юрича. Соперник "волков" - "Удинезе".

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Болельщики Артем Довбик Рома
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Источник:
Retesport
Опубликовал: Александр Бураков
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