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Инсайдер раскрыл планы Мудрика относительно будущего в Челси

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Инсайдер раскрыл планы Мудрика относительно будущего в Челси

Getty Images / Global Images Ukraine

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Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик намерен остаться в составе лондонского клуба. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

"В истории о том, что Мудрик хочет покинуть "Челси", нет абсолютно никакой правды. Михаил не принимал решения об уходе, и никаких переговоров ни с одним клубом не ведется.

Все внимание сосредоточено на "Челси" и на том, чтобы сделать все возможное под руководством Марески, в то время как клуб также надеется вскоре увидеть его в лучшей форме. Так что в этой "истории" на самом деле ничего нет — я даже не знаю, откуда это взялось, если честно", - сказал Романо CaughtOffside в своем эксклюзивном Daily Briefing.

Ранее сообщалось, что в аренде Мудрика в зимнее трансферное окно заинтересован "Марсель", который ныне возглавляет экс-наставник "Шахтёра" Роберто Де Дзерби.

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Источник:
Yahoo
Опубликовал: Александр Бураков
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