Инсайдер раскрыл планы Мудрика относительно будущего в Челси
Стороны рассчитывают продолжить сотрудничество
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Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик намерен остаться в составе лондонского клуба. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
"В истории о том, что Мудрик хочет покинуть "Челси", нет абсолютно никакой правды. Михаил не принимал решения об уходе, и никаких переговоров ни с одним клубом не ведется.
Все внимание сосредоточено на "Челси" и на том, чтобы сделать все возможное под руководством Марески, в то время как клуб также надеется вскоре увидеть его в лучшей форме. Так что в этой "истории" на самом деле ничего нет — я даже не знаю, откуда это взялось, если честно", - сказал Романо CaughtOffside в своем эксклюзивном Daily Briefing.
Ранее сообщалось, что
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