Мареска - про Мудрика: Активная работа на тренировках – единственный метод, чтобы прогрессировать
Шансы заиграть у Михаила есть
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Главный тренер "
"Активная работа на тренировках – единственный метод для игрока, чтобы прогрессировать дальше. Мы стараемся делать так, чтобы наши игроки постоянно прогрессировали.
В том числе некоторые получают дополнительные тренировки после основного занятия. Миша входит в число таких футболистов.
Сейчас он играет мало, но это не значит, что он не будет играть больше в будущем", – сказал Мареска.
Напомним, что в нынешнем сезоне Мудрик провел в АПЛ два матча без результативных действий.
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