Мареска - про Мудрика: Активная работа на тренировках – единственный метод, чтобы прогрессировать

Главный тренер " Челси " Энцо Мареска перед матчем АПЛ против "Вест Хэма" ответил на вопрос о перспективах в команде украинского вингера Михаила Мудрика.

"Активная работа на тренировках – единственный метод для игрока, чтобы прогрессировать дальше. Мы стараемся делать так, чтобы наши игроки постоянно прогрессировали.

В том числе некоторые получают дополнительные тренировки после основного занятия. Миша входит в число таких футболистов.

Сейчас он играет мало, но это не значит, что он не будет играть больше в будущем", – сказал Мареска.