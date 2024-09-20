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Мареска - про Мудрика: Активная работа на тренировках – единственный метод, чтобы прогрессировать

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Шансы заиграть у Михаила есть

Мареска - про Мудрика: Активная работа на тренировках – единственный метод, чтобы прогрессировать

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска перед матчем АПЛ против "Вест Хэма" ответил на вопрос о перспективах в команде украинского вингера Михаила Мудрика.

"Активная работа на тренировках – единственный метод для игрока, чтобы прогрессировать дальше. Мы стараемся делать так, чтобы наши игроки постоянно прогрессировали.

В том числе некоторые получают дополнительные тренировки после основного занятия. Миша входит в число таких футболистов.

Сейчас он играет мало, но это не значит, что он не будет играть больше в будущем", – сказал Мареска.

Напомним, что в нынешнем сезоне Мудрик провел в АПЛ два матча без результативных действий.

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Источник:
Football London
Опубликовал: Михаил Черныш
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