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17-летний англо-украинский талант подписал профессиональный контракт с МЮ

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За сборные Украины парень заигран не был

17-летний англо-украинский талант подписал профессиональный контракт с МЮ

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Англо-украинский талант "Манчестер Юнайтед" Захар Бауманн подписал профессиональный контракт с "Манчестер Юнайтед".

Детали сделки неизвестны.

На данный момент 17-летний игрок выступает за команды "Манчестер Юнайтед" U-18 и U-21.

Отметим, что футболист родился и вырос в Великой Британии, а его родители родом из Коломыи.

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Интересно, что в мае главный тренер юношеской сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко говорил по игроку следующее:

"Бауманн? Знаю, что Владимир Езерский общался с его матерью. Нужно еще понять, насколько он готов", – говорил Михайленко.

Тем не менее, ни за какие юношеские сборные Украины парень пока заигран не был.

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