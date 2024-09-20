17-летний англо-украинский талант подписал профессиональный контракт с МЮ
За сборные Украины парень заигран не был
фото из соцсетей
Англо-украинский талант "Манчестер Юнайтед" Захар Бауманн подписал профессиональный контракт с "Манчестер Юнайтед".
Детали сделки неизвестны.
На данный момент 17-летний игрок выступает за команды "Манчестер Юнайтед" U-18 и U-21.
Отметим, что футболист родился и вырос в Великой Британии, а его родители родом из Коломыи.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Интересно, что в мае главный тренер юношеской сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко говорил по игроку следующее:
"Бауманн? Знаю, что Владимир Езерский общался с его матерью. Нужно еще понять, насколько он готов", – говорил Михайленко.
Тем не менее, ни за какие юношеские сборные Украины парень пока заигран не был.
Популярное сейчас
- Легионер Полесья наказан за непрофессионализм
- 3 клуба АПЛ рассматривают вариант трансфера Цыганкова
- Победный старт Трубина, сенсация в Монако и возвращение Миколенко. Главные новости за 19 сентября
- Источник: на смену Де Росси в Роме придёт экс-тренер середняка Серии А
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО
- Красавица дня. Милая парагвайская дама, чей парень решил судьбу матча против Бразилии