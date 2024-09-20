Григорчука могут сегодня уволить с поста главного тренера Нефтчи
Причина банальна
t.me/ChernomoretsOdessa
Украинский специалист Роман Григорчук может быть уволен с поста главного тренера азербайджанского "Нефтчи", сообщает Sport.ua, ссылаясь на свои источники.
Причина банальна – неудачные выступления команды, которая в шести последних турах потерпела 2 поражения и 4 раза сыграла вничью, что вызвало шквал критики в футбольных кругах Азербайджана.
По информации источника, судьба 59-летнего специалиста может определиться сегодня в матче с "Карабахом", в котором "Нефтчи" к перерыву проигрывает 0:3.
В случае неудачи руководство бакинского клуба оставляет за собой право принимать любое решение относительно наставника.
"Нефтчи" занимает предпоследнее 9-е место в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана, имея в активе только 4 пункта.
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