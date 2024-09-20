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Григорчука могут сегодня уволить с поста главного тренера Нефтчи

Наши за границей
Обновлено

Причина банальна

Григорчука могут сегодня уволить с поста главного тренера Нефтчи

t.me/ChernomoretsOdessa

Новина українською

Украинский специалист Роман Григорчук может быть уволен с поста главного тренера азербайджанского "Нефтчи", сообщает Sport.ua, ссылаясь на свои источники.

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Причина банальна – неудачные выступления команды, которая в шести последних турах потерпела 2 поражения и 4 раза сыграла вничью, что вызвало шквал критики в футбольных кругах Азербайджана.

По информации источника, судьба 59-летнего специалиста может определиться сегодня в матче с "Карабахом", в котором "Нефтчи" к перерыву проигрывает 0:3.

В случае неудачи руководство бакинского клуба оставляет за собой право принимать любое решение относительно наставника.

"Нефтчи" занимает предпоследнее 9-е место в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана, имея в активе только 4 пункта.

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Роман Григорчук Нефтчи (Баку)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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megrivan (Курячі Лози)
20.09.2024 в 21:36
Григорчук, повертайся в Одесу! Тільки ти можеш врятувати Чорноморець, як ти завжди це робив!
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Комментарии 4
megrivan (Курячі Лози)
20.09.2024 в 21:36
Григорчук, повертайся в Одесу! Тільки ти можеш врятувати Чорноморець, як ти завжди це робив!
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1
0
vlotko (Броди)
20.09.2024 в 21:42
Так він з ЧО пішов нічого не показавши.
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0
1
vlotko (Броди)
20.09.2024 в 21:48
Ніде не може "загріти" місце
 
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avatar
Просто Квашин (Харків)
20.09.2024 в 21:49
білогубко не дась... заїсть, як клопи....
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