Григорчука могут сегодня уволить с поста главного тренера Нефтчи

Украинский специалист Роман Григорчук может быть уволен с поста главного тренера азербайджанского "Нефтчи", сообщает Sport.ua, ссылаясь на свои источники.

Причина банальна – неудачные выступления команды, которая в шести последних турах потерпела 2 поражения и 4 раза сыграла вничью, что вызвало шквал критики в футбольных кругах Азербайджана.

По информации источника, судьба 59-летнего специалиста может определиться сегодня в матче с "Карабахом", в котором "Нефтчи" к перерыву проигрывает 0:3.

В случае неудачи руководство бакинского клуба оставляет за собой право принимать любое решение относительно наставника.

"Нефтчи" занимает предпоследнее 9-е место в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана, имея в активе только 4 пункта.