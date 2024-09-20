Трубин - о победе над сербами: Лично для меня это важный результат
Бенфика в Белграде обыграла местную Црвену Звезду
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский кипер "Бенфики" Анатолий Трубин прокомментировал победу над сербской "Црвеной Звездой" (2:1) в 1-м туре Лиги чемпионов.
"Начинаем с победы: + 3 очка. Лично для меня это важный результат. Благодарю команду и наших болельщиков, которые везде с нами", – отметил Трубин.
Отметим, что в этом матче Анатолий сделал три сейва и получил среднюю оценку 6,5 баллов. Следующим соперников "Бенфики" в Лиге чемпионов будет "Атлетико".
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