Трубин - о победе над сербами: Лично для меня это важный результат

Украинский кипер "Бенфики" Анатолий Трубин прокомментировал победу над сербской "Црвеной Звездой" (2:1) в 1-м туре Лиги чемпионов.

"Начинаем с победы: + 3 очка. Лично для меня это важный результат. Благодарю команду и наших болельщиков, которые везде с нами", – отметил Трубин.

Отметим, что в этом матче Анатолий сделал три сейва и получил среднюю оценку 6,5 баллов. Следующим соперников "Бенфики" в Лиге чемпионов будет "Атлетико".