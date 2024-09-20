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Винисиус Тобиас - о Лунине: Игроки не самого высокого качества никогда бы не попали в Реал

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Сам Винисиус два сезона провел в королевском клубе

Винисиус Тобиас - о Лунине: Игроки не самого высокого качества никогда бы не попали в Реал

Фото: instagram.com/vinicius_04ofc

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Защитник "Шахтера" Винисиус Тобиас, который 3 сезона провел в аренде в "Реале", высказался о кипере мадридцев Андрее Лунине.

– Общался ли ты с Андреем Луниным? Что ты можешь сказать о нем?

– Это выдающийся вратарь, невероятный игрок, именно тот человек, который никогда не прекращает учиться и овладевать чем-нибудь новым. Отличный футболист с точки зрения преданности, самоотдачи и терпения.

Считаю, игроки не самого высокого качества никогда бы не попали в "Реал". Лунин – хороший футболист и просто отличный друг из Украины.

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Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Андрей Лунин Винисиус Тобиас
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Источник:
FC Shakhtar Donetsk
Опубликовал: Михаил Черныш
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