Винисиус Тобиас - о Лунине: Игроки не самого высокого качества никогда бы не попали в Реал
Сам Винисиус два сезона провел в королевском клубе
Фото: instagram.com/vinicius_04ofc
Защитник "Шахтера" Винисиус Тобиас, который 3 сезона провел в аренде в "
– Общался ли ты с Андреем Луниным? Что ты можешь сказать о нем?
– Это выдающийся вратарь, невероятный игрок, именно тот человек, который никогда не прекращает учиться и овладевать чем-нибудь новым. Отличный футболист с точки зрения преданности, самоотдачи и терпения.
Считаю, игроки не самого высокого качества никогда бы не попали в "Реал". Лунин – хороший футболист и просто отличный друг из Украины.
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Источник:FC Shakhtar Donetsk
Опубликовал: Михаил Черныш
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