Немецкий гранд рассматривает Лунина в качестве замены возрастного вратаря
Украинец может перебраться в Бундеслигу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Андрей Лунин продлил свой контракт с "Реалом" до лета 2030 года. Это совсем не означает, что голкипер национальной команды Украины не покинет столицу Испании раньше. Все зависит от суммы предложений, которые будут поступать "сливочным".
По информации Defensa Central, "королевский клуб" готов рассмотреть продажу украинца. Источник добавляет, что интерес проявляет "Бавария", которая планирует найти замену для Мануэля Нойера – его контракт с мюнхенской командой истекает ближайшим летом.
Отмечается, что ФК "Голливуд" уже давно следит за Луниным. Ожидается, что активные переговоры начнутся в следующем году.
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