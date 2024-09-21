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Немецкий гранд рассматривает Лунина в качестве замены возрастного вратаря

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Украинец может перебраться в Бундеслигу

Немецкий гранд рассматривает Лунина в качестве замены возрастного вратаря

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Андрей Лунин продлил свой контракт с "Реалом" до лета 2030 года. Это совсем не означает, что голкипер национальной команды Украины не покинет столицу Испании раньше. Все зависит от суммы предложений, которые будут поступать "сливочным".

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По информации Defensa Central, "королевский клуб" готов рассмотреть продажу украинца. Источник добавляет, что интерес проявляет "Бавария", которая планирует найти замену для Мануэля Нойера – его контракт с мюнхенской командой истекает ближайшим летом.

Отмечается, что ФК "Голливуд" уже давно следит за Луниным. Ожидается, что активные переговоры начнутся в следующем году.

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Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
DefensaCentral
Опубликовал: Александр Симченко
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