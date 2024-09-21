Григорчук – о поражении от Карабаха, 0:4: Не только наша вина, но также большая сила соперника

Главный тренер "Нефтчи" Роман Григорчук прокомментировал поражение в матче 7-го тура чемпионата Азербайджана от действующего чемпиона "Карабаха" со счетом 0:4.

"План был такой, чтобы мы поняли: лучшее, что можем сделать – это игра в атаке. Надеялись и хотели больше контролировать мяч. Не получилось в той мере, какой хотели. Это не только наша вина, но и большая сила соперника. Хотели больше прессинговать впереди, чем действовать в позиционной обороне.

Не хватает времени. Мне лучше промолчать. Люди по-разному смотрят на данную ситуацию. Я принимаю всю критику в свой адрес. Я спокоен, верю в каждого игрока. Вы увидите очень хороший "Нефтчи".

Будет очень некорректно, если я буду отвечать за руководство. От себя хочу сказать, что мы общаемся с руководством. У него высокие амбиции, и, исходя из общения с ними, я прихожу к выводу, что они понимают нас и необходимость этого", — сказал украинский специалист.