Мудрик в третий раз подряд не сыграет в старте Челси

"Вест Хэм" и "Челси" встретятся в рамках пятого тура английской Премьер-лиги. Украинский вингер Михаил Мудрик начнет этот матч со скамейки для запасных.

Третий раз подряд он не выйдет в старте. В последний раз Мудрик начинал с первых минут 29 августа в ответном матче плей-офф Лиги конференций против "Серветта".

На левом фланге атаки "Челси" выйдет арендованный у МЮ Джейдон Санчо.

Перед текущим туром "Вест Хэм" находится на 14 месте АПЛ, в то же время "Челси" идет на восьмой позиции.

Матч стартует в 14.30. UA-Футбол проведет текстовый онлайн прямой трансляции встречи.