Мудрик в третий раз подряд не сыграет в старте Челси
На его позиции выйдет Санчо
Getty Images / Global Images Ukraine
"Вест Хэм" и "Челси" встретятся в рамках пятого тура английской Премьер-лиги. Украинский вингер Михаил Мудрик начнет этот матч со скамейки для запасных.
Третий раз подряд он не выйдет в старте. В последний раз Мудрик начинал с первых минут 29 августа в ответном матче плей-офф Лиги конференций против "Серветта".
На левом фланге атаки "Челси" выйдет арендованный у МЮ Джейдон Санчо.
Our line-up for the early kick-off. ????#CFC | #WHUCHE pic.twitter.com/PNhpCW5OYW— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 21, 2024
Перед текущим туром "Вест Хэм" находится на 14 месте АПЛ, в то же время "Челси" идет на восьмой позиции.
Матч стартует в 14.30. UA-Футбол проведет текстовый онлайн прямой трансляции встречи.
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