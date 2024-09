Мудрик в третий раз подряд не сыграет в старте Челси

"Вест Хэм" и "Челси" встретятся в рамках пятого тура английской Премьер-лиги. Украинский вингер Михаил Мудрик начнет этот матч со скамейки для запасных.

Третий раз подряд он не выйдет в старте. В последний раз Мудрик начинал с первых минут 29 августа в ответном матче плей-офф Лиги конференций против "Серветта".

На левом фланге атаки "Челси" выйдет арендованный у МЮ Джейдон Санчо.

Our line-up for the early kick-off. ????#CFC | #WHUCHE pic.twitter.com/PNhpCW5OYW