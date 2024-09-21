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Мудрик в третий раз подряд не сыграет в старте Челси

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На его позиции выйдет Санчо

Мудрик в третий раз подряд не сыграет в старте Челси

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Вест Хэм" и "Челси" встретятся в рамках пятого тура английской Премьер-лиги. Украинский вингер Михаил Мудрик начнет этот матч со скамейки для запасных.

Третий раз подряд он не выйдет в старте. В последний раз Мудрик начинал с первых минут 29 августа в ответном матче плей-офф Лиги конференций против "Серветта".

На левом фланге атаки "Челси" выйдет арендованный у МЮ Джейдон Санчо.

Перед текущим туром "Вест Хэм" находится на 14 месте АПЛ, в то же время "Челси" идет на восьмой позиции.

Матч стартует в 14.30. UA-Футбол проведет текстовый онлайн прямой трансляции встречи.

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Челси (Лондон) Джейдон Санчо Михаил Мудрик
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