Сандерленд в шестой раз в этом сезоне начнет матч с Русином на скамейке для запасных
Играл в старте только один раз
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Сандерленд" и "Мидлсбро" сыграют в шестом туре Чемпионшипа. Украинский нападающий "черных кошек" Назарий Русин не попал в стартовый состав команды.
Все пять предыдущих туров он тоже начинал со скамейки для запасных, однако четырежды выходил по ходу поединка. Единственный раз в этом сезоне он выходил в старте в матче Кубка лиги против "Престона" (0:2).
"Сандерленд" сейчас идет вторым в турнирной таблице Чемпионшипа, "Мидлсбро" занимает 10 место.
Матч начнется в 14.30.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Украина - Афганистан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ по футзалу
- Матвиенко в сборной тура ЛЧ и Ярмоленко с тренерским дипломом. Главные новости за 20 сентября
- Немецкий гранд рассматривает Лунина в качестве замены возрастного вратаря
- Рома официально уволила Де Росси. Довбик остался без главного тренера
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн