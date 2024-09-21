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Сандерленд в шестой раз в этом сезоне начнет матч с Русином на скамейке для запасных

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Играл в старте только один раз

Сандерленд в шестой раз в этом сезоне начнет матч с Русином на скамейке для запасных

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Сандерленд" и "Мидлсбро" сыграют в шестом туре Чемпионшипа. Украинский нападающий "черных кошек" Назарий Русин не попал в стартовый состав команды.

Все пять предыдущих туров он тоже начинал со скамейки для запасных, однако четырежды выходил по ходу поединка. Единственный раз в этом сезоне он выходил в старте в матче Кубка лиги против "Престона" (0:2).

"Сандерленд" сейчас идет вторым в турнирной таблице Чемпионшипа, "Мидлсбро" занимает 10 место.

Матч начнется в 14.30.

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Мидлсбро Сандерленд Назарий Русин
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