Сандерленд в шестой раз в этом сезоне начнет матч с Русином на скамейке для запасных

"Сандерленд" и "Мидлсбро" сыграют в шестом туре Чемпионшипа. Украинский нападающий "черных кошек" Назарий Русин не попал в стартовый состав команды.

Все пять предыдущих туров он тоже начинал со скамейки для запасных, однако четырежды выходил по ходу поединка. Единственный раз в этом сезоне он выходил в старте в матче Кубка лиги против "Престона" (0:2).

"Сандерленд" сейчас идет вторым в турнирной таблице Чемпионшипа, "Мидлсбро" занимает 10 место.

Матч начнется в 14.30.