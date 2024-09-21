Малиновский впервые за четыре тура выйдет в старте Дженоа
Возвращение в основу
Фото: Дженоа
"Венеция" и "Дженоа" встретятся в рамках пятого тура Серии А. Украинский полузащитник Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе генуэзцев.
Впервые за четыре матча украинец сыграет в основе. Он принял участие во всех предыдущих поединках, но только в первом туре выходил с первых минут.
В общей сложности это его 36 матч за "Дженоа".
В настоящее время генуэзцы занимают 11 место в Серии А, а "Венеция" идет на 20 позиции. У команд пять очков и один зачетный пункт соответственно.
Старт встречи запланирован на 16:00.
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