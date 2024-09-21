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Малиновский впервые за четыре тура выйдет в старте Дженоа

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Возвращение в основу

Малиновский впервые за четыре тура выйдет в старте Дженоа

Фото: Дженоа

UA-Футбол
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"Венеция" и "Дженоа" встретятся в рамках пятого тура Серии А. Украинский полузащитник Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе генуэзцев.

Впервые за четыре матча украинец сыграет в основе. Он принял участие во всех предыдущих поединках, но только в первом туре выходил с первых минут.

В общей сложности это его 36 матч за "Дженоа".

В настоящее время генуэзцы занимают 11 место в Серии А, а "Венеция" идет на 20 позиции. У команд пять очков и один зачетный пункт соответственно.

Старт встречи запланирован на 16:00.

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