Ярмолюк впервые в сезоне сыграет в старте Брентфорда в матче АПЛ
В соперниках – грозный коллектив
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В рамках пятого тура АПЛ "Тоттенхэм" встретится с "Брентфордом". Украинский полузащитник Егор Ярмолюк выйдет в стартовом составе “пчел”.
Your Bees to take on Spurs???? pic.twitter.com/zoTTFLyFgl— Brentford FC (@BrentfordFC) September 21, 2024
Впервые в этом сезоне он появится в основе матча чемпионата. Ранее он провел семь минут в поединке против "Ман Сити" и сыграл два полных поединка Кубка лиги.
Перед этим матчем "Брентфорд" занимает девятое место, а "Тоттенхэм" идет на 13 позиции в чемпионате.
Встреча стартует в 17.00.
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