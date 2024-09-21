Ярмолюк впервые в сезоне сыграет в старте Брентфорда в матче АПЛ

В рамках пятого тура АПЛ "Тоттенхэм" встретится с "Брентфордом". Украинский полузащитник Егор Ярмолюк выйдет в стартовом составе “пчел”.

Your Bees to take on Spurs???? pic.twitter.com/zoTTFLyFgl — Brentford FC (@BrentfordFC) September 21, 2024

Впервые в этом сезоне он появится в основе матча чемпионата. Ранее он провел семь минут в поединке против "Ман Сити" и сыграл два полных поединка Кубка лиги.

Перед этим матчем "Брентфорд" занимает девятое место, а "Тоттенхэм" идет на 13 позиции в чемпионате.

Встреча стартует в 17.00.