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Ярмолюк впервые в сезоне сыграет в старте Брентфорда в матче АПЛ

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В соперниках – грозный коллектив

Ярмолюк впервые в сезоне сыграет в старте Брентфорда в матче АПЛ

instagram.com/yarmoliuk_yehor

UA-Футбол
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В рамках пятого тура АПЛ "Тоттенхэм" встретится с "Брентфордом". Украинский полузащитник Егор Ярмолюк выйдет в стартовом составе “пчел”.

Впервые в этом сезоне он появится в основе матча чемпионата. Ранее он провел семь минут в поединке против "Ман Сити" и сыграл два полных поединка Кубка лиги.

Перед этим матчем "Брентфорд" занимает девятое место, а "Тоттенхэм" идет на 13 позиции в чемпионате.

Встреча стартует в 17.00.

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Брентфорд (Лондон) Тоттенхэм (Лондон) Егор Ярмолюк
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