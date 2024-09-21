Забарный сыграет в старте против Ливерпуля, Миколенко опять пропускает матч Эвертона

В Англии продолжается пятый тур АПЛ. В 17:00 в субботу сыграют сразу три команды украинцев.

Кроме Егора Ярмолюка, в старте своей команды выйдет Илья Забарный. "Борнмут" встретится с "Ливерпулем" на "Энфилде".

Это будет пятый матч подряд Забарного в старте в АПЛ. Все предыдущие он провел от начала до конца.

А вот Виталий Миколенко выездной поединок “Эвертона” против “Лестера” пропустит. Он не попал в заявку уже во втором матче подряд. Причина тому – травма, которую он получил 14 сентября.

UA-Футбол проведет текстовую трансляцию встречи между “Ливерпулем” и “Борнмутом”.