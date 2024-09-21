Забарный сыграет в старте против Ливерпуля, Миколенко опять пропускает матч Эвертона
Различные параллели украинцев на Туманном Альбионе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В Англии продолжается пятый тур АПЛ. В 17:00 в субботу сыграют сразу три команды украинцев.
Кроме Егора Ярмолюка, в старте своей команды выйдет Илья Забарный. "Борнмут" встретится с "Ливерпулем" на "Энфилде".
Это будет пятый матч подряд Забарного в старте в АПЛ. Все предыдущие он провел от начала до конца.
А вот Виталий Миколенко выездной поединок “Эвертона” против “Лестера” пропустит. Он не попал в заявку уже во втором матче подряд. Причина тому – травма, которую он получил 14 сентября.
UA-Футбол проведет текстовую трансляцию встречи между “Ливерпулем” и “Борнмутом”.
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