Малиновский получил ужасную травму. Игрока вынесли с поля на носилках
Фото, на которые тяжело смотреть
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский в матче 5-го тура Серии А против "Венеции" получил травму. Эпизод случился в начале второго тайма.
Руслан неудачно поставил левую ногу, из-за чего голеностопный сустав вывернулся в неестественное состояние.
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Украинца вынесли с поля на носилках под аплодисменты всего стадиона. На 50-й минуте вместо него вышел Андреа Пинамонти.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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