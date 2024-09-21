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Малиновский получил ужасную травму. Игрока вынесли с поля на носилках

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Малиновский получил ужасную травму. Игрока вынесли с поля на носилках

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский в матче 5-го тура Серии А против "Венеции" получил травму. Эпизод случился в начале второго тайма.

Руслан неудачно поставил левую ногу, из-за чего голеностопный сустав вывернулся в неестественное состояние.

Малиновский получил ужасную травму. Игрока вынесли с поля на носилках - изображение 1
Малиновский получил ужасную травму. Игрока вынесли с поля на носилках - изображение 2

Малиновский получил ужасную травму. Игрока вынесли с поля на носилках - изображение 3

Малиновский получил ужасную травму. Игрока вынесли с поля на носилках - изображение 4
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Украинца вынесли с поля на носилках под аплодисменты всего стадиона. На 50-й минуте вместо него вышел Андреа Пинамонти.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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