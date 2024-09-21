  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Стал одним из лучших игроков Дженоа. Известны оценки Малиновского за матч против Венеции
В тренде

Стал одним из лучших игроков Дженоа. Известны оценки Малиновского за матч против Венеции

Наши за границей
Обновлено

Несмотря на травму

Стал одним из лучших игроков Дженоа. Известны оценки Малиновского за матч против Венеции

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский принял участие в матче 5-го тура Серии А против "Венеции" (0:2). Футболист играл со старта, однако в начале второго тайма был вынужден покинуть поле из-за ужасной травмы.

Руслан неудачно поставил левую ногу, из-за чего голеностопный сустав вывернулся в неестественное состояние. Украинец покидал поле на носилках.

Читайте такжеМалиновский получил ужасную травму. Игрока вынесли с поля на носилках

За 50 минут игры Малиновский отдал 88% точных передач, выиграл 3 единоборства из 4-х, дважды вынес мяч и совершил 2 отбора.

Статистические порталы WhoScored и Sofascore признали Руслана одним из лучших игроков матча среди футболистов "Дженоа". Его оценки - 6,6 и 7,0 соответственно.

По теме
yellow-arrow
Яремчук - вне старта Олимпиакоса на матч чемпионата Греции
yellow-arrow
93% точных передач от Забарного и оборонительная игра от Ярмолюка: оценки украинцев за матчи 5-го тура АПЛ
yellow-arrow
АПЛ. Ярмолюк проигрывает Тоттенхэму, Эвертон и Саутгемптон добывают первые очки в сезоне
Руслан Малиновский Дженоа (Генуя)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости