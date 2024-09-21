Стал одним из лучших игроков Дженоа. Известны оценки Малиновского за матч против Венеции
Несмотря на травму
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский принял участие в матче 5-го тура Серии А против "Венеции" (0:2). Футболист играл со старта, однако в начале второго тайма был вынужден покинуть поле из-за ужасной травмы.
Руслан неудачно поставил левую ногу, из-за чего голеностопный сустав вывернулся в неестественное состояние. Украинец покидал поле на носилках.
За 50 минут игры Малиновский отдал 88% точных передач, выиграл 3 единоборства из 4-х, дважды вынес мяч и совершил 2 отбора.
Статистические порталы WhoScored и Sofascore признали Руслана одним из лучших игроков матча среди футболистов "Дженоа". Его оценки - 6,6 и 7,0 соответственно.
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