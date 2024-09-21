Известно, попал ли Цыганков в старт Жироны на матч против Валенсии
6-й тур чемпионата Испании
Getty Images
Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков не вошел в стартовую одиннадцатку команды на матч 6-го тура Ла Лиги против "Валенсии".
Игра состоится на "Месталье". Стартовый свисток прозвучит в 19:30.
????’????????????????! ❤️????#ValenciaGirona pic.twitter.com/oKrYMxvlMw— Girona FC (@GironaFC) September 21, 2024
В этом сезоне Цыганков сыграл за "Жирону" 5 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.
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Источник:Жирона
Опубликовал: Виктор Иванчук
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