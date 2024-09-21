  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Известно, попал ли Цыганков в старт Жироны на матч против Валенсии
В тренде

Известно, попал ли Цыганков в старт Жироны на матч против Валенсии

Наши за границей
Обновлено

6-й тур чемпионата Испании

Известно, попал ли Цыганков в старт Жироны на матч против Валенсии

Getty Images

Новина українською

Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков не вошел в стартовую одиннадцатку команды на матч 6-го тура Ла Лиги против "Валенсии".

Игра состоится на "Месталье". Стартовый свисток прозвучит в 19:30.

В этом сезоне Цыганков сыграл за "Жирону" 5 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

По теме
yellow-arrow
Яремчук - вне старта Олимпиакоса на матч чемпионата Греции
yellow-arrow
93% точных передач от Забарного и оборонительная игра от Ярмолюка: оценки украинцев за матчи 5-го тура АПЛ
yellow-arrow
АПЛ. Ярмолюк проигрывает Тоттенхэму, Эвертон и Саутгемптон добывают первые очки в сезоне
Виктор Цыганков Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Жирона
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости