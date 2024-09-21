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Сидорчук никак не может попасть в старт Вестерло. Матч с Антверпеном начнет на замене

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В новом сезоне имеет немного игрового времени

Сидорчук никак не может попасть в старт Вестерло. Матч с Антверпеном начнет на замене

Фото: Getty Images

Новина українською

Полузащитник Сергей Сидорчук не вошел в стартовый состав "Вестерло" на матч 8-го тура Лиги Жупиле против "Антверпена". Игрок начнет поединок на замене.

Игра начнется в 19:15 по украинскому времени.

В текущем сезоне Сидорчук провел лишь 2 матча за "Вестерло", выходя на замены. Однажды отметился ассистом.

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Сергей Сидорчук Вестерло (Вестерло)
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Источник:
Вестерло
Опубликовал: Виктор Иванчук
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