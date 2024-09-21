Сидорчук никак не может попасть в старт Вестерло. Матч с Антверпеном начнет на замене

Полузащитник Сергей Сидорчук не вошел в стартовый состав "Вестерло" на матч 8-го тура Лиги Жупиле против "Антверпена". Игрок начнет поединок на замене.

Игра начнется в 19:15 по украинскому времени.

В текущем сезоне Сидорчук провел лишь 2 матча за "Вестерло", выходя на замены. Однажды отметился ассистом.