93% точных передач от Забарного и оборонительная игра от Ярмолюка: оценки украинцев за матчи 5-го тура АПЛ

"Брентфорд" уступил "Тоттенхэму" (1:3), а "Борнмут" – "Ливерпулю" (0:3). Впрочем, украинцы могут записать эти встречи в свой актив.

Илья Забарный получил от аналитических порталов SofaScore и WhoScored 6,8 ​​и 6,4 пункта. Защитник 6 раз выносил мяч, заблокировал один удар, совершил 1 перехват и 6 точных длинных передач, трижды выиграл борьбу за позицию, в одном эпизоде ​​завершил воздушную дуэль в свою пользу, дважды удачно применял дриблинг, сделал 75 касаний и 93% точных пасов.

Действия Егора Ярмолюка оценили на 6,9 и 6,7 баллов. Он сделал 2 перехвата, столько же раз выносил мяч, выиграл борьбу за позицию и заблокировал удары, в одном эпизоде ​​выиграл воздушную дуэль и удачно применял дриблинг, сделал 51 касание и 73% точных передач.