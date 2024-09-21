Яремчук - вне старта Олимпиакоса на матч чемпионата Греции

Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук не попал в старт команды на матч 5-го тура Суперлиги Греции против "Ариса". Футболист начнет игру на замене.

Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Άρη από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Aris is powered by @Stoiximan! ????⚪️#Olympiacos #ARISOLY #slgr pic.twitter.com/C3X0hNiaFx — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 21, 2024

Яремчук сыграл во всех 4-х матчах "Олимпиакоса" нынешнего сезона, всегда выходя на замены. Отличился голом и заработал в пассив желтую карточку.