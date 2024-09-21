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Яремчук - вне старта Олимпиакоса на матч чемпионата Греции

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Пока что выиграть конкуренцию не удается

Яремчук - вне старта Олимпиакоса на матч чемпионата Греции

Getty Images / Global Images Ukraine

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Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук не попал в старт команды на матч 5-го тура Суперлиги Греции против "Ариса". Футболист начнет игру на замене.

Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Яремчук сыграл во всех 4-х матчах "Олимпиакоса" нынешнего сезона, всегда выходя на замены. Отличился голом и заработал в пассив желтую карточку.

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Олимпиакос (Пирей) Роман Яремчук
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Источник:
Олімпіакос
Опубликовал: Виктор Иванчук
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