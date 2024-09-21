Яремчук - вне старта Олимпиакоса на матч чемпионата Греции
Пока что выиграть конкуренцию не удается
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук не попал в старт команды на матч 5-го тура Суперлиги Греции против "Ариса". Футболист начнет игру на замене.
Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.
Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Άρη από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Aris is powered by @Stoiximan! ????⚪️#Olympiacos #ARISOLY #slgr pic.twitter.com/C3X0hNiaFx— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 21, 2024
Яремчук сыграл во всех 4-х матчах "Олимпиакоса" нынешнего сезона, всегда выходя на замены. Отличился голом и заработал в пассив желтую карточку.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Олімпіакос
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Усик прибыл в Лондон на поединок Джошуа-Дюбуа. Фото
- Динамо Киев - Рух Львов. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- УПЛ. Черноморец - Карпаты 0:1. Эмоции, удаление и гол-шедевр
- Немецкий гранд рассматривает Лунина в качестве замены возрастного вратаря
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн