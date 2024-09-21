Малиновского срочно прооперируют. "После травмы Руслана мы перестали играть", – Джилардино
Повреждение может поставить точку в продолжении карьеры
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Руслан Малиновский вывихнул сустав и получил перелом малоберцовой кости в матче чемпионата Италии против "Венеции". Игрока прооперируют в воскресенье, 22 сентября, об этом сообщила пресс-служба "Дженоа".
“Травма Руслана – грустное событие, надеюсь, она не такая серьезная, как это может быть. Это серьезная потеря. После травмы Руслана во втором тайме мы перестали играть на всех уровнях. Это немыслимо, я беру на себя ответственность".
"Мы профессионалы, и после этого эпизода нужно было сразу сосредоточиться на матче", — сказал Джилардино Tuttomercatoweb.
В начале второго тайма Руслан неудачно поставил левую ногу, из-за чего голеностопный сустав вывернулся в неестественное состояние.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Малиновский получил ужасную травму. Игрока вынесли с поля на носилках
- Динамо Киев - Рух Львов. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- УПЛ. Черноморец - Карпаты 0:1. Эмоции, удаление и гол-шедевр
- Немецкий гранд рассматривает Лунина в качестве замены возрастного вратаря
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО