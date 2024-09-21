Малиновского срочно прооперируют. "После травмы Руслана мы перестали играть", – Джилардино

Руслан Малиновский вывихнул сустав и получил перелом малоберцовой кости в матче чемпионата Италии против "Венеции". Игрока прооперируют в воскресенье, 22 сентября, об этом сообщила пресс-служба "Дженоа".

“Травма Руслана – грустное событие, надеюсь, она не такая серьезная, как это может быть. Это серьезная потеря. После травмы Руслана во втором тайме мы перестали играть на всех уровнях. Это немыслимо, я беру на себя ответственность".

"Мы профессионалы, и после этого эпизода нужно было сразу сосредоточиться на матче", — сказал Джилардино Tuttomercatoweb.

В начале второго тайма Руслан неудачно поставил левую ногу, из-за чего голеностопный сустав вывернулся в неестественное состояние.