Лунин снова на скамейке запасных. Реал объявил состав на матч с Эспаньолом
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Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин останется на скамейке запасных в матче 6-го тура Ла Лиги против "Эспаньола".
Игра состоится в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.
????✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 21, 2024
???? @RCDEspanyol@UnicajaBanco | #RealMadridEspanyol pic.twitter.com/SO3aq47ICT
В текущем сезоне Лунин не сыграл ни одного матча за "Реал" и сборную Украины.
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Источник:Реал
Опубликовал: Виктор Иванчук
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