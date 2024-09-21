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Лунин снова на скамейке запасных. Реал объявил состав на матч с Эспаньолом

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Лунин снова на скамейке запасных. Реал объявил состав на матч с Эспаньолом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин останется на скамейке запасных в матче 6-го тура Ла Лиги против "Эспаньола".

Игра состоится в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

В текущем сезоне Лунин не сыграл ни одного матча за "Реал" и сборную Украины.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Реал
Опубликовал: Виктор Иванчук
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