Лунин снова на скамейке запасных. Реал объявил состав на матч с Эспаньолом

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин останется на скамейке запасных в матче 6-го тура Ла Лиги против "Эспаньола".

Игра состоится в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

В текущем сезоне Лунин не сыграл ни одного матча за "Реал" и сборную Украины.