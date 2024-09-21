Яремчук принял участие в проигранном матче Олимпиакоса. Известна оценка нападающего

Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук получил свои игровые минуты в матче 5-го тура Суперлиги Греции против "Ариса" (1:2). Игрок вышел на поле на 69-й минуте.

За сыгранное время Роман отдал 50% точных пасов, выиграл 1 единоборство из 2-х, навесил в штрафную, пошел в отбор и заблокировал 1 удар.

Аналитический портал Sofascore оценил действия нападающего на 6,7 баллов. Это довольно посредственная оценка среди всех футболистов, участвовавших в матче.