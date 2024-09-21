Балотелли – о Довбике: Кто-то ждет, что он возьмет мяч и пройдет всю команду соперника?

Марио Балотелли высказался относительно нападающего "капитолини" и ответил на упреки критиков.

“Я видел несколько видео с действиями Довбика и могу сказать, что он неплохой. Это действительно нападающий, умеющий ставить точку.

Может, кто-то ждет, что он возьмет мяч и пройдет с ним всю команду соперника? Но его задача в другом – он должен забивать голы, когда для этого появляются возможности. Мое мнение: как нападающий Довбик – подходящий вариант для "Ромы", – считает экс-игрок "Интера" и "Манчестер Сити".