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Балотелли – о Довбике: Кто-то ждет, что он возьмет мяч и пройдет всю команду соперника?

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Марио встал на защиту украинского форварда

Балотелли – о Довбике: Кто-то ждет, что он возьмет мяч и пройдет всю команду соперника?

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Марио Балотелли высказался относительно нападающего "капитолини" и ответил на упреки критиков.

“Я видел несколько видео с действиями Довбика и могу сказать, что он неплохой. Это действительно нападающий, умеющий ставить точку.

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Может, кто-то ждет, что он возьмет мяч и пройдет с ним всю команду соперника? Но его задача в другом – он должен забивать голы, когда для этого появляются возможности. Мое мнение: как нападающий Довбик – подходящий вариант для "Ромы", – считает экс-игрок "Интера" и "Манчестер Сити".

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В прошлом сезоне Марио выступал в составе турецкого "Адана Демирспора" (7 голов в 16 турах).

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Марио Балотелли Артем Довбик ФК Рома
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Источник:
DAZN
Опубликовал: Александр Симченко
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