Балотелли – о Довбике: Кто-то ждет, что он возьмет мяч и пройдет всю команду соперника?
Марио встал на защиту украинского форварда
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Марио Балотелли высказался относительно нападающего "капитолини" и ответил на упреки критиков.
“Я видел несколько видео с действиями Довбика и могу сказать, что он неплохой. Это действительно нападающий, умеющий ставить точку.
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Может, кто-то ждет, что он возьмет мяч и пройдет с ним всю команду соперника? Но его задача в другом – он должен забивать голы, когда для этого появляются возможности. Мое мнение: как нападающий Довбик – подходящий вариант для "Ромы", – считает экс-игрок "Интера" и "Манчестер Сити".
В прошлом сезоне Марио выступал в составе турецкого "Адана Демирспора" (7 голов в 16 турах).
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