Спортивный врач, работавший в украинском футболе, спрогнозировал сроки восстановления Малиновского
Специалист подробно объяснил, что произошло с Русланом и сколько понадобится времени для возвращения
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Дмитрий Бабелюк – о травме украинского футболиста "Дженоа".
“Из-за того, что стопа зарылась и зафиксировалась в газоне, а тело продолжило движение вперед, образовалась сила, которая разорвала внутренние связки голеностопа, что привело к вывиху костей в суставе.
Также такой вывих становится возможным в случае разрыва структуры между крупно- и малоберцовой костями, которая называется синдесмоз и удерживает стопу в физиологических углах”.
“Целью операции будет восстановление структуры связок, чтобы сустав сохранял баланс. Дальше задача будет по реабилитации, чтобы функция сустава полноценно восстановилась.
Не ожидаю здесь переломов, но и со связками будет достаточно работы. Тем не менее, хватает 3 месяцев, чтобы вернуться на поле при успешной операции, отсутствии осложнений и гладкой реабилитации”, – отметил специалист.
Руслан провел в составе "грифонов" 36 поединков.
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