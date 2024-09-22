Спортивный врач, работавший в украинском футболе, спрогнозировал сроки восстановления Малиновского

Дмитрий Бабелюк – о травме украинского футболиста "Дженоа".

“Из-за того, что стопа зарылась и зафиксировалась в газоне, а тело продолжило движение вперед, образовалась сила, которая разорвала внутренние связки голеностопа, что привело к вывиху костей в суставе.

Также такой вывих становится возможным в случае разрыва структуры между крупно- и малоберцовой костями, которая называется синдесмоз и удерживает стопу в физиологических углах”.