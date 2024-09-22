Три украинца отметились результативными действиями в матче Лехии
И могли принести победу команде из Гданьска
lechia.pl
В 9-м туре польской Экстраклясы "Лехия" посетила "Ягеллонию". Гости пропустили уже на 13-й минуте, но быстро отыгрались благодаря точному удару Богдана Вьюнника.
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На 59-й минуте Максим Хлань вывел команду вперед, воспользовавшись ассистом Антона Царенко. К сожалению, этого не хватило хотя бы для ничьей. Коллектив не удержал преимущество и уступил 2:3. Кстати, экс-украинец Тарас Романчук помог "Ягеллонии" сравнять счет, отдав голевую передачу.
Несмотря на старания украинской "диаспоры", "Лехия" занимает лишь 16-е место (8 очков) и больше всех пропускает (-18).
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Источник:Ekstraklasa
Опубликовал: Александр Симченко
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