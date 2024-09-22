Гол в девятку. Егор Цикало забил дебютный гол в Высшей лиге Чехии
В пятой игре сезона отличился голом
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера прошел матч в рамках 9-го тура чемпионата Чехии, в котором сыграли "Теплице" - "Баник", 2:3.
Во время игры украинский центральный защитник Егор Цикало на 90+3-й минуте матча из-за пределов штрафной отправил мяч в девятку ворот соперника.
Хотя этот гол не помог "Теплице" выиграть игру, но для 23-летнего защитника этот мяч стал дебютным в Высшей лиге Чехии и "Теплице".
Напомним, Егор Цикало присоединился к "Теплице" в январе прошлого года, в этом сезоне украинец пять раз выходил на поле. Пока команда занимает 15-е место.
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Источник:chanceligacz
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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