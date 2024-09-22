Гол в девятку. Егор Цикало забил дебютный гол в Высшей лиге Чехии

Вчера прошел матч в рамках 9-го тура чемпионата Чехии, в котором сыграли "Теплице" - "Баник", 2:3.

Во время игры украинский центральный защитник Егор Цикало на 90+3-й минуте матча из-за пределов штрафной отправил мяч в девятку ворот соперника.

Хотя этот гол не помог "Теплице" выиграть игру, но для 23-летнего защитника этот мяч стал дебютным в Высшей лиге Чехии и "Теплице".

Напомним, Егор Цикало присоединился к "Теплице" в январе прошлого года, в этом сезоне украинец пять раз выходил на поле. Пока команда занимает 15-е место.