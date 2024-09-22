Сваток провел второй матч подряд за Остин, Чеберко сыграл все 90 минут за Коламбус Крю

В рамках регулярного чемпионата MLS "Остин" дома принимал "Хьюстон Динамо". Матч завершился со счётом 0:1.

После перерыва на поле появился Александр Сваток. Украинец провел второй матч подряд за свою новую команду. В предыдущем поединке он сыграл все 90 минут.

Единственный гол в матче был забит на 84-й минуте. Одним из ассистентов стал датчанин с украинскими корнями Эрик Святченко.

Сейчас "Остин" находится на 11 месте в турнирной таблице Западной конференции. От зоны плей-офф их отделяет семь очков. До конца чемпионата у команды еще четыре поединка.

Также ночью провел свой матч и "Коламбус Крю", который победил "Орландо Сити" 4:3.

Украинский центрбэк Евгений Чеберко провел полный поединок в составе триумфаторов. Это второй матч матча оборонца в старте.

На данный момент "Коламбус" идет третьим в турнирной таблице Восточной конференции.