Руслан Малиновский успешно прооперирован

Украинского полузащитника Руслана Малиновского успешно прооперировали. Об этом сообщает официальный аккаунт "Дженоа" в Instagram.

"Сегодня утром игроку Руслану Малиновскому была сделана операция на правой лодыжке. Операция, проведенная профессором Федерико Сантолини и его командой, прошла успешно. Игрок чувствует себя хорошо и в ближайшие дни приступит к реабилитации на базе клуба", — сказано в заявлении клуба.

Напомним, вчера, в матче 5-го тура чемпионата Италии "Венеция" - "Дженоа", 2:0, на 50-й минуте матча Малиновский получил травму и не смог продолжить игру, его вынесли с поля на носилках. Как оказалось позже, 31-летний украинец получил перелом лодыжки.