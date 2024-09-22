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Зинченко не попал в заявку Арсенал на матч против Манчестер Сити

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Зинченко не попал в заявку Арсенал на матч против Манчестер Сити

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко пропустит матч 5-го тура АПЛ против "Манчестер Сити".

Футболист до сих пор восстанавливается от травмы икроножной мышцы.

Игра "Манчестер Сити" - "Арсенал" состоится на "Этихад Стэдиум". Старт - в 18:30.

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Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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Источник:
Арсенал
Опубликовал: Виктор Иванчук
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