Зинченко не попал в заявку Арсенал на матч против Манчестер Сити
Известна причина
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко пропустит матч 5-го тура АПЛ против "Манчестер Сити".
Футболист до сих пор восстанавливается от травмы икроножной мышцы.
???? ???????????????????????????????? ⚪️— Arsenal (@Arsenal) September 22, 2024
???? Full debut for Calafiori
⚡️ Saka on the wing
???? Trossard comes back in
Let’s give it everything, Gunners ????
Игра "Манчестер Сити" - "Арсенал" состоится на "Этихад Стэдиум". Старт - в 18:30.
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Источник:Арсенал
Опубликовал: Виктор Иванчук
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