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Кочергин забил первый гол в сезоне за Ракув. Его команда разгромила соперника

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Удачный матч для украинца

Кочергин забил первый гол в сезоне за Ракув. Его команда разгромила соперника

Getty Images / Global Images Ukraine

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В чемпионате Польши состоялся матч 9-го тура, в котором "Ракув" принимал "Заглембе". Игра закончилась со счетом 5:1 в пользу "Ракува".

Владислав Кочергин вышел в стартовом составе хозяев и на десятой минуте отметился забитым мячом. Это был первый гол в отчетном матче.

Для Кочергина этот точный удар стал дебютным за "Ракув" в этом сезоне. Также следует добавить, что гол Кочергина стал первым домашним голом "Ракува" в этом чемпионате.

В турнирной таблице "Ракув" поднялся на промежуточное третье место.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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