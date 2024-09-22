Кочергин забил первый гол в сезоне за Ракув. Его команда разгромила соперника

В чемпионате Польши состоялся матч 9-го тура, в котором "Ракув" принимал "Заглембе". Игра закончилась со счетом 5:1 в пользу "Ракува".

Владислав Кочергин вышел в стартовом составе хозяев и на десятой минуте отметился забитым мячом. Это был первый гол в отчетном матче.

Для Кочергина этот точный удар стал дебютным за "Ракув" в этом сезоне. Также следует добавить, что гол Кочергина стал первым домашним голом "Ракува" в этом чемпионате.

В турнирной таблице "Ракув" поднялся на промежуточное третье место.