Довбик - в старте Ромы на матч против Удинезе
С новым тренером
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик попал в стартовый состав команды на матч 5-го тура Серии А против "Удинезе".
Римляне сыграют первый поединок под руководством нового главного тренера Ивана Юрича.
???? Ecco la nostra formazione per #RomaUdinese ????— AS Roma (@OfficialASRoma) September 22, 2024
DAJE ROMA DAJE!#ASRoma pic.twitter.com/rRGvn7AQF9
Матч "Рома" - "Удинезе" состоится на "Стадио Олимпико". Старт - в 19:00.
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