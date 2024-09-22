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Довбик - в старте Ромы на матч против Удинезе

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С новым тренером

Довбик - в старте Ромы на матч против Удинезе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик попал в стартовый состав команды на матч 5-го тура Серии А против "Удинезе".

Римляне сыграют первый поединок под руководством нового главного тренера Ивана Юрича.

Матч "Рома" - "Удинезе" состоится на "Стадио Олимпико". Старт - в 19:00.

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Довбик с новым тренером. Рома - Удинезе. Текстовая трансляция матча Серии А
Артем Довбик Рома
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Источник:
Рома
Опубликовал: Виктор Иванчук
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