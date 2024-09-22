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Довбик стал лучшим игроком матча Рома - Удинезе

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Довбик стал лучшим игроком матча Рома - Удинезе

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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В матче 5-го тура Серии А "Рома" разгромила "Удинезе" (3:0). Это первая победа римлян в новом сезоне.

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик отыграл весь матч и отметился голом. Кроме этого, футболист имел еще 2 удара, выполнил 80% точных пасов, выиграл 5 единоборств из 14-ти и дважды забежал в офсайд.

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Статистический портал WhoScored признал Довбика лучшим игроком в матче, поставив ему самую высокую оценку - 8,0. Портал Sofascore оценил действия Артема в 7,5 баллов - больше только у Дибалы (8,0).

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Артем Довбик Рома
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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