Серия А признала Довбика лучшим игроком матча Рома - Удинезе
Смотрим фото с наградой
Roma
Украинский нападающий Артем Довбик помог "Роме" одолеть "Удинезе" (3:0) в 5-м туре Серии А. Футболист отыграл весь матч и отметился одним из забитых мячей.
Серия А признала Довбика лучшим игроком поединка. Украинец получил специальную памятную награду.
Artem Dovbyk è il Panini Player Of The Match di #RomaUdinese! pic.twitter.com/xGtKCJkOqc— Lega Serie A (@SerieA) September 22, 2024
Кроме того, игру украинского нападающего высоко оценили статистические порталы. По версии одного из них, Артем был лучшим на поле в этой игре.
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Источник:Серія А
Опубликовал: Виктор Иванчук
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
22.09.2024 в 23:53
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