Серия А признала Довбика лучшим игроком матча Рома - Удинезе

Украинский нападающий Артем Довбик помог "Роме" одолеть "Удинезе" (3:0) в 5-м туре Серии А. Футболист отыграл весь матч и отметился одним из забитых мячей.

Серия А признала Довбика лучшим игроком поединка. Украинец получил специальную памятную награду.

Artem Dovbyk è il Panini Player Of The Match di #RomaUdinese! pic.twitter.com/xGtKCJkOqc — Lega Serie A (@SerieA) September 22, 2024

Кроме того, игру украинского нападающего высоко оценили статистические порталы. По версии одного из них, Артем был лучшим на поле в этой игре.