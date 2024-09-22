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Серия А признала Довбика лучшим игроком матча Рома - Удинезе

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Серия А признала Довбика лучшим игроком матча Рома - Удинезе

Roma

Новина українською

Украинский нападающий Артем Довбик помог "Роме" одолеть "Удинезе" (3:0) в 5-м туре Серии А. Футболист отыграл весь матч и отметился одним из забитых мячей.

Серия А признала Довбика лучшим игроком поединка. Украинец получил специальную памятную награду.

Кроме того, игру украинского нападающего высоко оценили статистические порталы. По версии одного из них, Артем был лучшим на поле в этой игре.

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Серия А Артем Довбик Рома
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Источник:
Серія А
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
22.09.2024 в 23:53
А так так і думав, що він - man of the match! Далі буде!
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Комментарии 1
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
22.09.2024 в 23:53
А так так і думав, що він - man of the match! Далі буде!
Ответить
2
0

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