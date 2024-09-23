Довбик скоро будет в топ-3? Вспоминаем самых результативных украинцев в Серии А
Артем отличился во втором матче подряд
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-форвард "Жироны" начал улучшать взаимодействие с партнерами в новой команде, отличившись тремя результативными действиями. Самое время напомнить об украинцах в чемпионате Италии, которые хотя бы трижды забивали в элитном дивизионе:
- Андрей Шевченко (“Милан”) – 127 голов, 226 встреч, 1999-2006, 2008/09;
- Руслан Малиновский ("Аталанта", "Дженоа") – 25 мячей, 136 поединков, 2019-н.в.;
- Александр Заваров (“Ювентус”) – 7 точных ударов, 60 матчей, 1988-1990;
- Сергей Ателькин (“Лечче”) – 3 гола, 16 встреч, 1997/98;
- Алексей Михайличенко (“Сампдория”) – 3 мяча, 24 поединка, 1990/91;
- Виктор Коваленко ("Специя", "Эмполи", "Аталанта") – 3 точных удара, 55 матчей, 2020-2024
В четверг "волки" будут принимать "Атлетик" в 1-м туре ЛЕ.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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