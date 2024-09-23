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Буряк: Некоторые делают из Довбика второго Мудрика

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Бывший футболист – об особенностях игры нападающего

Буряк: Некоторые делают из Довбика второго Мудрика

Новина українською

Легенда киевского "Динамо" Леонид Буряк высказался о перспективах украинского форварда, сравнив его с Михаилом Мудриком.

“Артему в футбол нужно играть. Некоторые делают из Довбика второго Мудрика. Если фланговые футболисты "джалоросси" будут снабжать его передачами, он будет забивать. Если не будет этих передач, это будет другая история”.

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“Довбик – это не Мудрик. У него нет какого-то филигранного дриблинга. Артему нужно, чтобы его обеспечивали, тогда он будет забивать”, – приводит слова Буряка Sport.ua.

Контракт украинского форварда с итальянским клубом действует до июня 2029 года.

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Леонид Буряк Артем Довбик Михаил Мудрик
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Nevermore (Донецк)
23.09.2024 в 07:54
- но на самом деле, он третий Мудрык - добавил Буряк....
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Комментарии 1
Nevermore (Донецк)
23.09.2024 в 07:54
- но на самом деле, он третий Мудрык - добавил Буряк....
Ответить
0
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