Буряк: Некоторые делают из Довбика второго Мудрика

Легенда киевского "Динамо" Леонид Буряк высказался о перспективах украинского форварда, сравнив его с Михаилом Мудриком.

“Артему в футбол нужно играть. Некоторые делают из Довбика второго Мудрика. Если фланговые футболисты "джалоросси" будут снабжать его передачами, он будет забивать. Если не будет этих передач, это будет другая история”.

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“Довбик – это не Мудрик. У него нет какого-то филигранного дриблинга. Артему нужно, чтобы его обеспечивали, тогда он будет забивать”, – приводит слова Буряка Sport.ua.

Контракт украинского форварда с итальянским клубом действует до июня 2029 года.