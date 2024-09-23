Буряк: Некоторые делают из Довбика второго Мудрика
Бывший футболист – об особенностях игры нападающего
Легенда киевского "Динамо" Леонид Буряк высказался о перспективах украинского форварда, сравнив его с Михаилом Мудриком.
“Артему в футбол нужно играть. Некоторые делают из Довбика второго Мудрика. Если фланговые футболисты "джалоросси" будут снабжать его передачами, он будет забивать. Если не будет этих передач, это будет другая история”.
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“Довбик – это не Мудрик. У него нет какого-то филигранного дриблинга. Артему нужно, чтобы его обеспечивали, тогда он будет забивать”, – приводит слова Буряка Sport.ua.
Контракт украинского форварда с итальянским клубом действует до июня 2029 года.
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