Довбик обратился к болельщикам после победы в матче Серии А

Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик прокомментировал победу над "Удинезе" (3:0) в 5-м туре Серии А, в котором он отличился голом и ассистом.

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"Я счастлив забить сегодня на "Стадио Олимпико". Сделать это в присутствии болельщиков "Ромы" вызывает особые эмоции. Спасибо вам за поддержку. Forza Roma", - написал Артем в своем Instagram.

Напомним, Довбик был признан лучшим игроком матча.