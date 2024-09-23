Довбик обратился к болельщикам после победы в матче Серии А
Артем оформил гол+ассист
Фото: asroma.com
Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик прокомментировал победу над "Удинезе" (3:0) в 5-м туре Серии А, в котором он отличился голом и ассистом.
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"Я счастлив забить сегодня на "Стадио Олимпико". Сделать это в присутствии болельщиков "Ромы" вызывает особые эмоции. Спасибо вам за поддержку. Forza Roma", - написал Артем в своем Instagram.
Напомним, Довбик был признан лучшим игроком матча.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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