Заботится о молодежи. Бывший капитан Зари работает в немецком Байере

Известный в прошлом капитан команды, а впоследствии и тренер луганской "Зари" Никита Каменюка недавно стал одним из членов немецкого клуба "Байер" (Леверкузен).

Как стало известно UA-Футбол, 39-летний украинец заключил с клубом контракт на два года, приступив к работе в Академии "Байера" в роли помощника старшего тренера команд U-14 и U-15.

В Германию Никита Каменюка перебрался около двух лет назад вместе с семьей. С тех пор работал тренером на любительском уровне.