Заботится о молодежи. Бывший капитан Зари работает в немецком Байере
Одним украинским тренером в Европе стало больше
Фото - ФК Зоря / Автор невідомий
Известный в прошлом капитан команды, а впоследствии и тренер луганской "Зари" Никита Каменюка недавно стал одним из членов немецкого клуба "Байер" (Леверкузен).
Как стало известно UA-Футбол, 39-летний украинец заключил с клубом контракт на два года, приступив к работе в Академии "Байера" в роли помощника старшего тренера команд U-14 и U-15.
В Германию Никита Каменюка перебрался около двух лет назад вместе с семьей. С тех пор работал тренером на любительском уровне.
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Источник:В'ячеслав Кульчицький, UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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