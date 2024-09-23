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Заботится о молодежи. Бывший капитан Зари работает в немецком Байере

Наши за границей

Одним украинским тренером в Европе стало больше

Заботится о молодежи. Бывший капитан Зари работает в немецком Байере

Фото - ФК Зоря / Автор невідомий

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Известный в прошлом капитан команды, а впоследствии и тренер луганской "Зари" Никита Каменюка недавно стал одним из членов немецкого клуба "Байер" (Леверкузен).

Как стало известно UA-Футбол, 39-летний украинец заключил с клубом контракт на два года, приступив к работе в Академии "Байера" в роли помощника старшего тренера команд U-14 и U-15.

В Германию Никита Каменюка перебрался около двух лет назад вместе с семьей. С тех пор работал тренером на любительском уровне.

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Источник:
В'ячеслав Кульчицький, UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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