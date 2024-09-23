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Хавбек МЮ Бауманн начал процесс получения украинского гражданства, - СМИ

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Если все пройдет быстро, уже скоро увидим парня в юношеской сборной Украины

Хавбек МЮ Бауманн начал процесс получения украинского гражданства, - СМИ

Фото: Getty Images

Новина українською

17-летний хавбек "Манчестер Юнайтед" Закери (Захар) Бауманн хочет выступать за сборную Украины и начал процесс получения украинского гражданства. Об этом сообщает Sport.ua.

По данным источника, в получении украинского футбольного гражданства ему помогает УАФ.

Если все произойдет быстро, то Бауманн может получить вызов в сборную Украины 2006 года на селекционный сбор. Дмитрий Михайленко заинтересован в приглашении игрока в команды U-19 и U-20.

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Парень родился в Болтоне в семье украинских эмигрантов. Бабушка и дедушка игрока проживают в городе Коломыя.

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Недавно была информация, что Бауманн подписал свой профессиональный контракт с "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне полузащитник провел 4 матча и забил 1 гол за команду "Манчестер Юнайтед" U-18.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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