Хавбек МЮ Бауманн начал процесс получения украинского гражданства, - СМИ
Если все пройдет быстро, уже скоро увидим парня в юношеской сборной Украины
Фото: Getty Images
17-летний хавбек "
По данным источника, в получении украинского футбольного гражданства ему помогает УАФ.
Если все произойдет быстро, то Бауманн может получить вызов в сборную Украины 2006 года на селекционный сбор. Дмитрий Михайленко заинтересован в приглашении игрока в команды U-19 и U-20.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Парень родился в Болтоне в семье украинских эмигрантов. Бабушка и дедушка игрока проживают в городе Коломыя.
Недавно была информация, что Бауманн подписал свой профессиональный контракт с "Манчестер Юнайтед".
В нынешнем сезоне полузащитник провел 4 матча и забил 1 гол за команду "Манчестер Юнайтед" U-18.
Популярное сейчас
- Холанд вступил в жёсткую перепалку с Артетой и Жезусом после матча с Арсеналом. Что именно сказал форвард?
- "Боже, какое конченое". Экс-жена Тимощука объяснила, почему он помогает россиянам
- Буряк: Некоторые делают из Довбика второго Мудрика
- Довбик забил второй гол за Рому. ВИДЕО
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО