Коваленко входит в список Дженоа на замену травмированного Малиновского
Клуб присматривает хавбеков в статусе свободных агентов
twitter.com/Atalanta_BC
Итальянская "Дженоа" после травмы украинского полузащитника Руслана Малиновского ищет среди свободных агентов игрока, который сможет увеличить ростер игроков на этой позиции.
По данным La Gazzetta dello Sport, сейчас генуэзцы присматриваются к трем игрокам - Антонио Кандреве, Рафинье Алькантаре и Викторе Коваленко, которые сейчас находятся в статусе свободных агентов.
Напомним, что Малиновский получил серьезную травму (перелом и вывих сустава правой лодыжки.) в недавнем матче Серии А с "Венецией" (0:2) перенес операцию, и судя по всему, в 2024 календарном году уже не сыграет.
Также отметим, что Коваленко летом досрочно покинул "Аталанту", расторгнув контракт. Предыдущий сезон Виктор провел на правах аренды в "Эмполи", где в 17 матчах забил 1 гол и отдал 1 ассисст.
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