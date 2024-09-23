Коваленко входит в список Дженоа на замену травмированного Малиновского

Итальянская "Дженоа" после травмы украинского полузащитника Руслана Малиновского ищет среди свободных агентов игрока, который сможет увеличить ростер игроков на этой позиции.

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По данным La Gazzetta dello Sport, сейчас генуэзцы присматриваются к трем игрокам - Антонио Кандреве, Рафинье Алькантаре и Викторе Коваленко, которые сейчас находятся в статусе свободных агентов.

Напомним, что Малиновский получил серьезную травму (перелом и вывих сустава правой лодыжки.) в недавнем матче Серии А с "Венецией" (0:2) перенес операцию, и судя по всему, в 2024 календарном году уже не сыграет.

Также отметим, что Коваленко летом досрочно покинул "Аталанту", расторгнув контракт. Предыдущий сезон Виктор провел на правах аренды в "Эмполи", где в 17 матчах забил 1 гол и отдал 1 ассисст.