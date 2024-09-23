  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Коваленко входит в список Дженоа на замену травмированного Малиновского
В тренде

Коваленко входит в список Дженоа на замену травмированного Малиновского

Наши за границей
Обновлено

Клуб присматривает хавбеков в статусе свободных агентов

Коваленко входит в список Дженоа на замену травмированного Малиновского

twitter.com/Atalanta_BC

Новина українською

Итальянская "Дженоа" после травмы украинского полузащитника Руслана Малиновского ищет среди свободных агентов игрока, который сможет увеличить ростер игроков на этой позиции.

Читайте такжеРуслан Малиновский успешно прооперирован

По данным La Gazzetta dello Sport, сейчас генуэзцы присматриваются к трем игрокам - Антонио Кандреве, Рафинье Алькантаре и Викторе Коваленко, которые сейчас находятся в статусе свободных агентов.

Напомним, что Малиновский получил серьезную травму (перелом и вывих сустава правой лодыжки.) в недавнем матче Серии А с "Венецией" (0:2) перенес операцию, и судя по всему, в 2024 календарном году уже не сыграет.

Также отметим, что Коваленко летом досрочно покинул "Аталанту", расторгнув контракт. Предыдущий сезон Виктор провел на правах аренды в "Эмполи", где в 17 матчах забил 1 гол и отдал 1 ассисст.

По теме
yellow-arrow
20-летний украинский хавбек подписал контракт с клубом Ла Лиги
yellow-arrow
Мареска оценил шансы Мудрика сыграть в ближайшем матче Челси
yellow-arrow
Старт Динамо в ЛЕ, Бавария против Байера и дерби Мадрида. Расписание футбола на 23 – 29 сентября
Руслан Малиновский Дженоа (Генуя) Виктор Коваленко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости