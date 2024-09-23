Мареска оценил шансы Мудрика сыграть в ближайшем матче Челси

Главный тренер " Челси " Энцо Мареска перед матчем Кубка лиги с "Барроу", который состоится во вторник, 24 сентября, заявил о том, что украинский вингер Михаил Мудрик вероятно, получит игровое время в этом поединке.

"Это может быть шансом также дать игровое время игрокам, которые не всегда выходят в стартовом составе, мы стараемся делиться игровыми минутами со всеми игроками. Надеюсь, это может быть хорошим шансом для них самих показать несколько хороших моментов, чтобы продолжить получать минуты.

Сейчас наша главная идея — Педро [Нето] и Нони [Мадуэке] на правом фланге, а Джейдон [Санчо] и Миша [Мудрик] на левом. К тому же многое зависит от того, кто из игроков сейчас в лучшей форме.

Конкуренция с Санчо? Это важно для Мудрика, это важно для всех игроков. Они очень хорошо тренируются каждый день. К сожалению, я не могу дать всем время в АПЛ. Мудрик, как и все другие игроки, которые не получают слишком много минут, будут иметь завтра это хороший шанс проявить себя и помочь нам выиграть игру", – отметил Мареска.