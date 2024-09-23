20-летний украинский хавбек подписал контракт с клубом Ла Лиги

20-летний украинский полузащитник Марко Подоляк подписал контракт с испанским клубом " Райо Вальекано ".

Детали контракт пока неизвестны, как и возрастная категория команды, за которую будет выступать футболист.

"Новый клуб - новые возможности для роста и развития. Рад быть частью этого путешествия!" – написал игрок в Инстаграм.

Напомним, что Подоляк является воспитанником "Динамо". Последним клубом игрока была польская "Висла" (Плоцк), где он играл за вторую команду.