20-летний украинский хавбек подписал контракт с клубом Ла Лиги
Марко Подоляк подписал контракт с Райо Вальекано
instagram.com/marik_poldi22
20-летний украинский полузащитник Марко Подоляк подписал контракт с испанским клубом "
Детали контракт пока неизвестны, как и возрастная категория команды, за которую будет выступать футболист.
"Новый клуб - новые возможности для роста и развития. Рад быть частью этого путешествия!" – написал игрок в Инстаграм.
Напомним, что Подоляк является воспитанником "Динамо". Последним клубом игрока была польская "Висла" (Плоцк), где он играл за вторую команду.
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