У Цыганкова летом было два предложения от клубов АПЛ

Украинским вингером " Жироны " Виктором Цыганковым летом интересовались два клуба АПЛ - "Астон Вилла" и "Фулхэм".

Впрочем, по информации журналиста Игоря Цыганыка, вингер хочет играть в ТОП-клубе АПЛ. Поэтому, он решил остаться в каталонском клубе еще на сезон, чтобы показать себя в ЛЧ и получить предложение от английского гранда.

Напомним, что Цыганков перешел в Жирону из "Динамо" в январе 2023-го года за 5 млн евро. За испанский клуб он сыграл в 58-ми матчах, в которых отметился 12-ю голами и 14-ю ассистами.