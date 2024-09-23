У Цыганкова летом было два предложения от клубов АПЛ
Но не от топ-клубов
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Украинским вингером "
Впрочем, по информации журналиста Игоря Цыганыка, вингер хочет играть в ТОП-клубе АПЛ. Поэтому, он решил остаться в каталонском клубе еще на сезон, чтобы показать себя в ЛЧ и получить предложение от английского гранда.
Напомним, что Цыганков перешел в Жирону из "Динамо" в январе 2023-го года за 5 млн евро. За испанский клуб он сыграл в 58-ми матчах, в которых отметился 12-ю голами и 14-ю ассистами.
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Источник:football hub
Опубликовал: Михаил Черныш
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